Covid-19 au Sénégal : 51 nouveaux tests positifs et 9 cas graves en réanimation

Le Sénégal enregistre, ce dimanche 17 mai, 51 nouveaux cas positifs de Covid-19 dont 4 cas communautaires. Pis, 9 cas graves sont signalés dans les services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital Principal de Dakar. Par ailleurs, 24 guérisons sont déclarées ce jour.

Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Docteur Aloyse Waly Diouf vient de donner les résultats virologiques du communiqué numéro 77 de ce dimanche 17 mai. Selon le porte-parole de ce département ministériel, sur 816 tests effectués, 51 sont revenus positifs. Ce qui fait un taux de positivité de 6,25%.

Ces nouvelles contaminations proviennent de 47 contacts suivis par les services du ministère et de 4 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de patients sont identifiés à Yoff (1), Dakar Plateau (1), Yeumbeul (1) et Touba (1).

En outre, les cas graves ont augmenté dans le compteur à coronavirus du pays. Dr Aloyse Waly Diouf a signalé, au cours du point journalier sur la situation de la maladie Covid-19 au Sénégal, que 9 malades sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Principal de Dakar (6), de l'hôpital Fann (3).

1481 malades hospitalisés

Toutefois, 24 patients ont été contrôlés négatifs et donc, déclarés guéris. Ils devront sortir de l'hôpital dans les heures qui suivent. Le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale a, également, laissé entendre que l'état de santé des autres malades hospitalisés qui est stable.

Ainsi, le Dircab du ministre Abdoulaye Diouf Sarr a énuméré 2480 cas positifs de coronavirus enregistrés par le Sénégal depuis le début de cette pandémie. Ils sont répartis comme suit : 973 personnes guéries, 25 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 1481 de patients sous traitement.

Dr Diouf de préciser que le ministère de la Santé continue d'exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives.