Covid-19 au Sénégal : 4 décès, 121 tests positifs, 15 cas importés à l'AIBD et 27 patients en réa

C’est l’explosion des cas ! Le Sénégal fait état de 121 nouvelles contaminations par la Covid-19 sur un échantillon de 1057 tests virologiques, ce vendredi 26 juin. Une hausse du taux de positivité de 11,4 % est ainsi notée.

Ces nouveaux malades inscrits dans le communiqué numéro 117 du ministère de la Santé et de l’Action sociale proviennent de 79 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé sociale, de 15 cas importés à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aidb) et de 27 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers patients sont identifiés à Diourbel (3), Fatick (3), Kaolack (3), Guédiawaye, Liberté 6, Touba, Dakar Plateau (2), Yoff (1), Parcelles Assainies (1), Mbao (1), Pikine (1), Maristes (1), Tivaouane (1), Mermoz (1), Khombole (1), Sicap Baobab (1) et Jaol (1).

Mieux, présentant le point sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, le Docteur Aloyse Waly Diouf a révélé que 27 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.

De l’autre côté, la liste des personnes décédées de Covid-19 continue de s’allonger. 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos structures, hier jeudi 25 juin.

Toutefois, renseigne-t-il, 31 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Tout en soutenant que l’état de santé des autres malades est stable.

Le pays compte, à ce jour, 6354 cas positifs dont 4193 guéris, 98 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Ils sont 2062 patients sous traitement actuellement.

Face à cette situation, le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte davantage les populations à se mobiliser au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Ceci, pour freiner la propagation du virus.