Covid-19 au Sénégal : 3 nouveaux décès, 138 tests positifs et 34 cas graves en réanimation

Les cas positifs au coronavirus sont loin de s'estomper au Sénégal. Selon les résultats des examens virologiques contenus dans le communiqué numéro 141 du ministère de la Santé et de l'Action, du lundi 20 juillet 2020, sur 639 tests réalisés, 138 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 21%.

Il s'agit, renseigne le directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale, M. El Hadji Mamadou Ndiaye, de 97 cas contacts suivis par les services du ministère et de 41 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mbao (5), Ouest-Foire (3), Saint-Louis (3), Ziguinchor (3), Mermoz (2), Thiadiaye (2), Parcelles-Assainies (2), Yoff (2), Almadies (1) , Avenue Lamine Guèye (1), Bignona (1), Colobane (1), Diamniadio (1), Diourbel (1), Gibraltar (1), Guédiawaye (1°, HLM 6 (1), Joal (1), Kaolack (1), Liberté 2 (1), Liberté 6 (1), Mamelles (1) , Nioro (1), Nord Foire (1), Rufisque (1), Touba (1) et Yeumbeul (1).

Docteur M. El Hadji Mamadou Ndiaye, a, en outre, annoncé 34 cas graves actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Pis, il a annoncé, 3 nouveaux décès liés à la Covid-19, enregistrés hier dimanche 19 juillet 2020.

Toutefois, le communiqué numéro 141 du ministère de la Santé et de l'Action sociale a indiqué que 54 cas ont été estampillés guéris. De plus, l'état de santé des autres malades est stable

Au Sénégal, 8948 cas positifs ont été enregistrés au total. Ils sont 6002 guéris, 170 décès, 1 évacué et encore 2775 patients sous traitement dans les hôpitaux.

Sur ce, le ministère de la Santé exhorte les populations au respect strict des mesures de protection individuelle et collective.