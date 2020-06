Covid-19 au Sénégal : 3 décès, 17 cas graves en réa et 106 nouveaux tests positifs

C’est un mois de juin mortel pour le Sénégal. 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans les structures du ministère de la Santé et de l’Action sociale, hier, mercredi 17 juin. C’est le Directeur de cabinet du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, Docteur Aloyse Waly Diouf qui vient de livrer l’information, ce jeudi 18 juin, au cours du point sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 dans le pays. Ce qui porte désormais, le nombre de personnes décédées de cette maladie à 76.

De l’autre côté, la liste des malades continue de s’allonger. D’après les résultats des examens virologiques du communiqué numéro 109, 106 nouvelles contaminations au coronavirus ont été détectées sur un échantillon de 1406 tests effectués soit un taux de positivité de 7,53%.

Il s’agit de 93 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action et de 13 cas issus de la transmission communautaire signalés à Touba (4), à Rufisque (2), à Mbao (1), à Guédiawauye (1), à Liberté 6 (1), à Grand-Yoff (1), à Yarakh (1), à Cambérène (1) et à Kaolack (1).

Par ailleurs, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré que 110 patients hospitalisés sont guéris. Ce qui augmente le nombre de guérison. Mieux, l’état de santé des autres malades est stable.

Toutefois, 17 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.

Lors de la présentation de la situation de la Covid-19 au Sénégal, Dr Aloyse Diouf a fait savoir que depuis le début de cette crise sanitaire, le Sénégal a recensé au total 5475 cas positifs dont 3716 guéris, 76 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Actuellement, ils sont 1682 patients à être sous traitement.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte davantage les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Ceci, pour freiner la propagation du virus.