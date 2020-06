Covid-19 au Sénégal : 20 cas graves en réa et 119 nouveaux tests positifs

Les cas positifs au coronavirus sont loin de s'estomper au Sénégal. Selon les résultats des examens virologiques contenus dans le communiqué numéro 102 du ministère de la Santé et de l'Action, du jeudi 11 juin 2020, sur 1164 tests réalisés, 119 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10, 2%.

Il s'agit, renseigne la Directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies, Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, de 102 cas contacts suivis par les services du ministère et de 17 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Plateau (2), Maristes (1), Golf-Sud (1), Wakhinane (1), Hann (1), Diamniadio (1), Grand-yoff (2), Parcelles-Assainies (1), Khar-Yalla (1), Fass-Mbao (1), Hann-Maristes (1), HLM-Nimzatt (1), Kaolack (1), Richartoll (1) et Touba (1).

Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a, en outre, annoncé 20 cas graves actuellement pris en charge dans les services de réanimation.

La bonne nouvelle, lors du point sur la situation du coronavirus du jour, au Sénégal, est la guérison de 109 patients hospitalisés. En sus, l'état de santé des malades hospitalisés est stable.

Au Sénégal, 4759 cas positifs ont été enregistrés au total. Ils sont 2994 guéris, 55 décès, 1 évacué et encore 1709 patients sous traitement dans les hôpitaux.

Sur ce, le ministère de la Santé exhorte les populations au respect strict des mesures de protection individuelle et collective.