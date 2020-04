Covid-19 au Sénégal : 17 nouveaux cas positifs dont 2 cas communautaires provenant de…

Ce dimanche 19 avril, les résultats des examens virologiques au Covid-19 ont établi que sur 313 tests réalisés, 17 sont revenus positifs.

Directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies, Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye a affirmé qu'il s'agit de 15 cas contacts suivis par les services du ministère et de 2 cas issus de la transmission communautaire provenant de Derklé et Guédiawaye.

En outre, dans le communiqué 49 du ministère de la Santé et de l'Action sociale, il est mentionné que 9 patients hospitalisés ont été contrôles négatifs. "L'état de santé des malades hospitalisés est stable", a rassuré Dr Ndiaye, lors du point sur la situation du coronavirus au Sénégal de ce jour.

Les 2 cas communautaires sont de Derklé et Guédiawaye

Au Sénégal, 367 cas ont été enregistrés positifs au total. Ils sont 220 guéris, 3 décès, 1 évacué et encore 143 patients sous traitement dans les hôpitaux.

Le ministère de la Santé exhorte les populations "au respect scrupuleux des mesures de protection individuelle et collective", a laissé entendre la directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies.