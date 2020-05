Covid-19 au Sénégal : 15e décès, 7 cas graves et 83 nouveaux tests positifs

15ème décès lié au coronavirus au Sénégal. Ce samedi 9 mai, une femme âgée de 37 ans a succombé à cette maladie, vers 4 heures du matin, au centre Cuemo de l'hôpital Fann de Dakar. La victime, renseigne le Directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Docteur Aloyse Diouf, "était porteuse d'une maladie chronique". Également, la Covid-19 continue sa progression dans le pays. Elle est loin de faiblir avec le nombre de malades enregistrés, ce jour, par les services dudit ministère. Les résultats des examens virologiques du communiqué numéro 69 font état de 83 nouveaux cas positifs au coronavirus sur un échantillon de 848 tests. Soit un taux de positivité de 9,78 %. 14 cas communautaires détectés et 7 cas graves Il s'agit de 69 cas sont contacts suivis par les services du ministère et de 14 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers patients sont identifiés à Fass (1), Parcelles assainies (5), Mbao (2), Médina (2) et Touba (4). Toujours, lors du point journalier du ministère de la Santé et de l'Action sociale sur l'évolution de la Covid-19, leur porte-parole Dr Diouf a encore signalé que 7 patients sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital Principal de Dakar Fann. 32 cas de guérison annoncés "32 patients sont contrôlés négatives déclarés guéris et l'état de santé des malades hospitalisés est stable", a-t-il signifié. Ainsi, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de préventions collectives et individuelles que sont les gestes barrières. Le Sénégal a enregistré, à ce jour, 1634 cas positifs au coronavirus. Ils sont 643 personnes guéries, 15 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 975 malades suivis dans les hôpitaux.