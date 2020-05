Covid-19 au Sénégal : 1 décès, 58 nouveaux tests positifs et 5 cas graves

À moins de 24 heures après le décès patient estampillé "cas grave" de 58 ans lié au coronavirus à l'hôpital Principal de Dakar, un autre âgé de 74 ans a succombé à l'hôpital Fann. Ce qui porte le nombre de morts depuis le début de cette pandémie au Sénégal à 11. Également, le pays vient d'enregistrer 58 nouveaux cas positifs de Covid-19. C'est la Directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye qui a fait cette annonce, ce mardi 5 mai, au cours du point journalier du ministère de la Santé et de l'Action sociale sur l'évolution de la Covid-19 dans le pays.

4 cas communautaires à Guédiawaye, Parcelles Assainies, Touba et Médina

À cet effet, elle a déclaré que ce sont 702 tests qui ont été réalisés. Toujours, selon Dr Marie Khemesse Ngom, les résultats des examens virologiques du communiqué numéro 65 ont établi un taux de positivité de 8,2%.

"Les tests positifs sont 54 cas contacts suivis par les services du ministère et 4 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Médina (1), Parcelles assainies (1), Guédiawaye (1) et Touba (1)", a-t-elle énuméré.

En outre, il y a 5 cas graves qui sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital Principal de Dakar Fann.

La présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge) d'affirmer que 55 patients hospitalisés sont contrôlés négatifs à deux reprises, donc ils sont déclarés guéris. Elle précise que l'état de santé des malades hospitalisés est stable.

Les personnes âgées invités à limiter leurs déplacements

À ce jour, le Sénégal compte 1329 cas positifs au coronavirus. Ils sont 470 cas guéris, 11 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 847 patients suivis dans les hôpitaux.

"Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de préventions collectives et individuelles et recommande particulièrement aux personnes âgées notamment celles souffrant d'une infection chronique de limiter au maximum leurs déplacements et d'adopter les gestes barrières", a laissé entendre la Directrice de la Santé.