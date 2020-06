Covid-19 au Sénégal : 1 cas importé à l’AIBD, 12 cas graves en Réa et 89 nouveaux tests positifs

Les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont répertorié, ce mardi 9 juin, 89 nouveaux cas positifs au coronavirus dont 1 cas importé et 17 cas communautaires.

Le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Aloyse Waly Diouf a présidé le point du jour sur la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, de ce mardi 9 juin. Il a fait état de 89 nouvelles contaminations sur un échantillon de 1402 tests réalisés, soit un taux de positivité de 9,8% %.

Détaillant les nouveaux cas positifs issus des résultats des tests virologiques figurant dans le communiqué numéro 100, le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l’Action sociale a indiqué qu'il s'agit de 71 cas contacts suivis par les services du ministère, 1 cas importé à l’AIBD et de 17 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Thiaroye (2), Gueule Tapé (1), Plateau (1), Liberté 6 (1), Dieuppeul (1), Cité Domaine (1), Cité Keur Damel (1), Guédiawaye (1), Pikine (1), Ouakam (1) et Touba (6).

110 patients déclarés guéris

Cependant, 110 patients sont contrôlés négatifs et déclarés guéris, ce jour. Actuellement, signale-t-il, 12 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Il s'y ajoute que l'état de santé des autres malades hospitalisés est stable.

Le Sénégal a répertorié, à ce jour, 4516 cas positifs de Covid-19. Ils sont 2809 personnes guéries, 52 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 1654 de malades suivis dans les hôpitaux.

Comme toujours, le ministère de la Santé exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collectives et individuelles que sont les gestes barrières pour bouter le coronavirus hors de nos frontières.