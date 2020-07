Covid-19 au Sénégal : 0 décès, 45 tests positifs, 2 cas importés et 36 patients en réa

Aucun décès lié à la Covid-19 n'est décompté, hier lundi 13 juillet, au Sénégal. De plus, l'on note une chute vertigineuse des nouveaux cas positifs, ce mardi 14 juillet.

Procédant à la lecture du communiqué numéro 135 du jour sur l'évolution de la pandémie du coronavirus dans le pays, le Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a annoncé 45 nouvelles infections sur un échantillon de 764 tests. Ce qui donne un taux de positivité de 5,89%.

Selon les résultats des examens virologiques, ces tests positifs sont répertoriés chez 33 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'action sociale, 2 cas importés à Richard-Toll et à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aidb). Les autres 10 cas détectés sont issus de la transmission communautaire et ont été recensés aux Parcelles Assainies (3), Touba (2), Cité Apecsy (1), Diakhaye (1), Kaolack (1), Richard-Toll (1) et Thiaroye Azur (1).

En outre, les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont signalé 36 cas graves actuellement pris en charge dans les services de réanimation contre 34 enregistrés hier.

Toutefois, 66 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Le Directeur de la Prévention de rassurer que l'état de santé des autres malades est stable.

Depuis le début de cette maladie au Sénégal, 8243 cas positifs ont été notifiés. Ils sont 5580 guéris, 150 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 2512 malades sous traitement actuellement.

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale de réitérer aux populations les recommandations suivantes : le respect des mesures barrières à savoir la distanciation physique, le port du masque et le lavage fréquent des mains.