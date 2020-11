Covid-19 : Zéro décès, 7 nouveaux tests positifs et plus de 100 patients guéris

Encore une baisse des nouveaux cas positifs, ce lundi 2 novembre. De plus, aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré hier dimanche 1er novembre dans les structures hospitalières du pays.

Procédant à la lecture du communiqué numéro 246 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a annoncé que 7 nouvelles personnes testées positives au coronavirus ont été détectées sur un échantillon de 653 tests. Ainsi, un taux de positivité de 1,07% est noté suite à ces résultats des examens virologiques.

Aucun cas importé signalé

Les cas positifs sont répartis entre 2 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 5 cas issus de la transmission communautaire. Ce troisième groupe de nouveaux infectés est répertorié dans les quartiers ou communes suivants : Dakar-Plateau (2), Niary Tally (1), Ouakam (1) et Ouest Foire (1).

Les services du ministère n'ont cependant recensé que 5 graves. Ils sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.

Toutefois, le Directeur de la Prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye a fait savoir que 101 patients hospitalisés été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Mieux, rassure-il, l’état de santé des autres malades est stable.

101 patients déclarés guéris contre 5 cas graves

Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a enregistré 15637 cas positifs au coronavirus dont 15059 personnes guéries, 325 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 252 malades à être sous traitement.