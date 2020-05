Covid-19 – Fadiga bel et bien confiné à la Chambre 104 de l’Hôtel Le Relais de Tamba

Mais un crime n’étant jamais parfait, il n’a pas pu cacher le nom du médecin qui a délivré ce document (Ndlr voire capture d’écran) il s’agit d’un certain Dr Agbetiafa Koffi Vovolité qui est le Directeur de District Sanitaire Numéro 1 de la Région Lomé Commune, par ailleurs membre de « solidar’sante », organisme à but non lucratif créé en 2013 en Belgique…