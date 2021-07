Covid-19 : Des vaccinodromes installés au stade LSS, à Colobane et au Monument de la Renaissance

De grands postes de vaccination ont été installés dans différents points de la région médicale de Dakar, pour faire face à la forte demande des populations qui ont pris d'assaut les centres de santé ces derniers jours.

Ce mercredi, le stade Léopold Sédar Senghor, situé entre les quartiers de Parcelles Assainies, Grand Yoff et Grand Médine, a servi de site pour désengorger les centres de santé de ces zones respectives, de plus en plus débordées entre les patients venus se faire tester et traiter et ceux à la quête d'une dose de vaccination contre la Covid 19.

Dès l'installation des tentes sur le parking du stade, plusieurs dizaines de personnes ont pris d'assaut le site où le personnel de santé administre des doses du vaccin américain Johnson & Johnson.

Dans d'autres zones de la capitale, le même type de site est également installé. C'est le cas à la Place de la Nation (ex Obélisque) de Colobane, mais également au Monument de la Renaissance, à Ouakam.