Covid-19 : 9 nouveaux tests positifs et 31 patients en réa

Aucun patient hospitalisé n'a été contrôlé négatif et donc déclaré guéri ce jeudi 12 novembre. Mieux, aucun décès lié à la Covid-19 n'a été enregistré hier mercredi 11 novembre dans les structures hospitalières.

Procédant à la lecture du communiqué numéro 256 sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé 9 nouvelles personnes testées positives au coronavirus sur un échantillon de 713 tests. Ainsi, un taux de positivité de 1,26% est noté suite à ces résultats des examens virologiques.

8 cas communautaires signalés

Les cas positifs sont répartis entre 1 cas contact suivi par les services dudit ministère et 8 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers nouveaux infectés sont répertoriés dans les quartiers ou communes à savoir Diamniadio (1), Liberté 6 (1), Mbao (1), Mbour ( 1), Mermoz (1), Podor (1), Saint-Louis (1) et Thiès (1).

Les services du ministère ont également recensé 2 graves dans le pays. Ils sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.

Toutefois, le Directeur de la Prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye a fait savoir que l'état de santé des autres malades est stable.

Pas de patient déclaré guéri

Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a enregistré 12744 cas positifs au coronavirus dont 15386 personnes guéries, 326 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 31 malades à être sous traitement.