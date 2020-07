Covid-19 : 4 nouveaux décès, 156 tests positifs et 49 cas graves en réa

49 cas graves sont enregistrés au Sénégal, ce vendredi 24 juillet, par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 156 nouvelles contaminations dont 34 provenant de la transmission communautaire sont aussi notifiées sur un échantillon de 1602 tests réalisés.

La courbe du coronavirus au Sénégal progresse. Selon le communiqué numéro 145 du ministère de la Santé et de l'Action sociale, 156 nouveaux cas sont déclarés positifs, ce vendredi 24 juillet, sur un échantillon de 1602 tests effectués. Ce qui fait un taux de positivité de 9,74 %.

Présidant le point sur l'évolution de la pandémie de la maladie Covid-19, le Directeur de la Prévention, Mamadou Ndiaye, a affirmé que 34 cas parmi les nouveaux tests positifs sont issus de la transmission communautaire. Ils sont répartis entre Saint-Louis (4), Guédiawaye (3), Joal (2), Mbao (2), Thiès (2), Ziguinchor (2), Cambérène (1), Cité Soprim (1), Diamniadio (1), Diourbel (1), Golf Sud (1), Grand-Yoff (1), Kaffrine (1), Keur Massar (1), Kolda (1), Matam (1) , Mermoz (1), Oussouye (1), Patte d'Oie (1), Point E (1), Pout (1), Rufisque (1), Sacré-Cœur (1), Scat Urbam (1) et Yeumbeul (1).

Les résultats des examens virologiques de renseigner que les 122 autres patients sont des cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Les cas graves continuent à s'accentuer. Selon le porte-parole dudit ministère, 49 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.

121 patients déclarés guéris

Pis, 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, hier jeudi 23 juillet dans les structures hospitalières.

Toutefois, il avance que l'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Dr Ndiaye de souligner que 121 guérisons ont été répertoriées.

Depuis le 2 mars dernier, 9422 cas positifs au coronavirus sont notifiés au Sénégal dont 6291 malades guéris, 182 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Également, 2948 patients sont sous traitement dans les hôpitaux.

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a, ainsi, exhorté les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives en insistant fortement sur les gestes barrières à savoir la distanciation physique d'au moins 1 mètre dans les lieux de rassemblements ou publics, le lavage fréquent des mains et le port du masque. Ceci, pour mettre fin à la circulation du virus.