Covid-19 : 4 décès supplémentaires, 83 nouveaux tests positifs et 22 patients en réa

4 décès supplémentaires liés à la Covid ont été enregistrés dans des structures hospitalières du pays. Ainsi, le nombre de victimes qui ont succombé suite à cette maladie au Sénégal a atteint 64, selon les données compilées par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'annonce est faite, ce lundi 15 juin, lors du point de la situation de cette pandémie par le Directeur de cabinet du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, Docteur Aloyse Waly Douf.

De plus, les cas positifs continuent de grimper même si une légère chute est notée entre hier dimanche et aujourd'hui concernant les nouveaux malades identifiés. En fait, d'après les résultats des examens virologiques sur 1254 tests effectués, 83 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 6,6 %.

Il s'agit de 64 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale et de 19 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés aux Parcelles Assainies (2), à Grand-Yoff (2), à Yeumbeul (2), à Diamaguène-Mbao (1), à Fass Mbao (3), à Diamniadio (1), à Guédiawaye (2), à Keur Mbaye Fall (1), à Richard-Toll (1) et à Touba (4).

Quoique, renseigne le porte-parole dudit ministère, Dr Diouf, 22 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.

Ce, même si, 80 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Egalement, l'état de santé des autres malades est stable.

Par ailleurs, le communiqué numéro 106 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de notifier que depuis le début de cette crise sanitaire, le Sénégal a enregistré 5173 cas positifs dont 3424 guéris, 64 décédés et 1684 patients sous traitement. Seul un malade a été évacué en France avant qu'il ne décède.

Ce faisant, les autorités compétentes ont exhorté les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives.