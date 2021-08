Covid-19 : 29 décès, 498 nouveaux tests positifs et 63 cas graves

La liste macabre s'allonge. Un nouveau record de décès vient d'être enregistré dans cette 3ème vague dominée par le variant Delta. Ainsi, les agents du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont déploré 29 décès liés la Covid-19 enregistrés, ce mardi 3 août dans les structures hospitalières contre 9 morts la veille.

Ce sont également 498 nouvelles contaminations qui sont répertoriés. Ce, sur un échantillon de 3079 tests virologiques. D'après le point du jour sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19, un taux de positivité de 16,17% est ainsi noté.

Les tests positifs sont répartis entre 71 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 427 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades provient de la région de Dakar (216) et des autres localités en région (211).

Le ministère de la Santé de signaler que 63 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.

Toutefois, 434 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortiront de l'hôpital dans les prochaines heures. "L'état de santé des patients hospitalisés est stable", rassure-t-on.

Le communiqué numéro 521 du ministère de la Santé et de l'Action sociale du jour a indiqué que 64 522 cas ont été notifiés positifs au Sénégal, à ce jour. Ils sont 48 812 guéris, 1 1423 décédés, 1 évacué et encore 14 286 patients sous traitement.

Les autorités sanitaires ont renouvelé à la population leur appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective.