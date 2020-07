Covid-19 : 2 nouveaux décès, 127 tests positifs dont 1 cas importé à l'Aidb et 36 patients en réa

Le coronavirus ne fléchit pas. Il continue sa progression au Sénégal. Ce, malgré la nouvelle politique de riposte mise sur pied par les autorités sanitaires. En effet, les cas positifs augmentent. Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a, lors du point journalier sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 de ce jeudi 9 juillet, annoncé 127 nouvelles infections sur un échantillon de 970 tests effectués.



Ainsi, les résultats des examens virologiques issus des laboratoires inscrits dans le communiqué numéro 130 du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont conclu à un taux de positivité de 13,09 %.



Selon Dr Ndiaye, les nouveaux malades sont répartis entre 113 cas contacts suivis par l’autorité, 1 cas importé enregistré à l’Aéroport international Blaise Diagne (Diass). En sus, 13 contaminations sont issues de la transmission communautaire et sont déctées : à Thiès (4), Mbour (2), Cité Batrain (1), Keur Massar (1), Khombole (1), Maristes (1), Parcelles Assainies (1), Sicap Foire (1) et Saint-Louis (1). Ce qui montre qu’il y a toujours des poches de résistance.



Le Directeur de la Prévention de faire remarquer que 72 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Aussi, a-t-il, soutenu que l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.



Mais, il a révélé que 36 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.



Avant d’indiquer que la liste macabre s’est allongée. En fait, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye a déclaré que 2 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, hier mercredi 8 juillet, dans les structures hospitalières.



Depuis l’apparition de la Covid-19 au Sénégal, le 2 mars dernier, 7784 cas positifs ont été répertoriés selon les chiffres officiels. Ils sont 5169 personnes guéries, 143 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 2471 patients sous traitement.



Sur ce, le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les populations à respecter les mesures de prévention individuelles et collectives à savoir le respect de la distanciation physique d’au moins 1 mètre, le port du masque dans les lieux publics surtout en cette période de la Tabaski et le lavage des mains, entre autres.