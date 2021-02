Covid-19 : 12 décès, 328 nouveaux tests positfs et 57 patients en Réa le 18 Fevrier 2021

Les vaccins chinois contre le coronavirus sont arrivés, hier soir, au Sénégal. En attendant, les cas positifs continuent d’exploser. Pis, le bilan macabre se poursuit. D’après le communiqué numéro 354 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, 12 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés hier mercredi 17 février dans «nos structures hospitalières».

Ce jeudi 18 février, les nouvelles contaminations recensées au quotidien s’approchent de la barre des 350. En effet, sur un échantillon de 2128 tests, 328 nouvelles infections ont été répertoriées. Ce qui donne un taux de positivité de 15,41%, selon les résultats des examens virologiques.

Porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Docteur Mamadou Ndiaye a déclaré que les tests positifs sont répartis entre 126 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé de l’Action sociale et 202 cas issus de la transmission communication (104 dans la région de Dakar et 98 dans les autres régions). Les patients de ce second groupe sont localisés à Rufisque, Dakar-Plateau, Diamniadio, Liberté 6, Médina, Ouakam, Cité Millionnaire, Maristes, Ouest-Foire, Parcelles assainies, Sicap Baobab, Almadies, Fass, Mermoz, Sicap Mbao, Zac Mbao, Sangalkam, Mbour, Thiès, Louga, Kaolack, Popenguine, Saint-Louis, Sokone, Tambacounda, Touba, Diourbel, Ndoffane, Ziguinchor, Bambey, Bounkiling, Kaffrine, Keur Momar Sarr, Khombole, Maka Koulibanta, Matam, Mékhé, Niakhar, Passy, Pout, etc.

Par ailleurs, 268 patients hospitalisés été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris ce jour. Dr Ndiaye rassure que l’état de santé des autres malades est stable.

Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a répertorié 32099 cas positifs au coronavirus dont 26363 personnes guéries, 781 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 4954 malades à être sous traitement.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective surtout le port obligatoire du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains en vue pour freiner la propagation du coronavirus.