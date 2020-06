Covid-19 : 109 guéris, 17 cas graves et 96 nouveaux tests positifs

La Directrice de la Santé, Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye a indiqué, ce mercredi 3 juin, que sur 1549 tests virologiques effectués, 96 sont revenus positifs. Ce qui fait un taux de positivité de 6,19%.

Elle a énuméré que les 80 nouveaux cas positifs au coronavirus sont des contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action. Là où, les 16 autres malades sont issus de la transmission communautaire. Et, pour cette chaine de contamination, Dakar-Plateau en a détecté 3 cas. De même que Touba (3). Les localités à savoir Liberté-1, Mbao, Rufisque, Keur Massar, Parcelles Assainies, Ouest Foire, Sacré-Cœur, Amité-2, Yeumbeul et Yoff ont chacune enregistré un (1) cas.

Selon toujours, la présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), lors du point journalier sur l’évolution de la pandémie Covid-19 au Sénégal, 3 nouveaux cas graves sont signalés. Ce qui porte désormais le nombre de patients actuellement pris en charge dans les services de réanimation à 17.

Un record du nombre de patients guéris

En outre, le 44ème et le 45ème décès liés à la maladie sont aussi décomptés. Le premier est une femme âgée de 40 ans, décédée au centre de traitement de Cuomo de l'hôpital Fann de Dakar. Le second est un homme âgé de 72 ans, décédée au centre de traitement de Ziguinchor.

Cependant, 109 cas guéris sont déclarés. Un record depuis le début de l’apparition de la Covid-19 dans le pays, il y a trois (3) mois. Egalement, l’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.

A ce jour, 3932 cas positifs au coronavirus ont été répertoriés. Ils sont 2063 personnes guéries, 45 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 1823 patients sous traitement.

De ce fait, le Sénégal s’approche de la barre des 4000 cas confirmés à la Covid-19.

Pour finir, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a exhorté, dans son communiqué numéro 94, les populations à se mobiliser davantage pour un respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives.