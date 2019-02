Cour de justice de la Cedeao: Karim et Khalifa retiennent leur souffle !

Ce mercredi, les regards de Khalifa Sall et Karim Wade vont se tourner vers Abuja (Nigéria). Et pour cause, la Cour de justice de la Cedeao va déterminer si ou non, ils peuvent participer à la présidentielle de 2019.



En effet, les deux avaient formulé des recours contre le rejet de leur candidature par le Conseil constitutionnel. Leurs avocats de Karim Wade ainsi que ceux de l’Etat sont convoqués ce mercredi 20 février 2019 à partir de 10 heures, pour plaider devant la Cour qui va rendre son verdict. A suivre.