Senxibar

Cour de justice de la CEDEAO : Le dossier Khalifa Sall renvoyé au 20 Février

Le procès Khalifa Sall s’internationalise. Les avocats de l’Etat du Sénégal et ceux de Khalifa Sall, représenté par Me Ciré Clédor Ly étaient à Abuja aujourd’hui, devant la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Du côté de l’Etat, Me Ousmane Diagne, avocat, spécialiste en droit public et en droit international était chargé de défendre les affaires de l’Etat. Après voir pris connaissance du dossier, les juges ont renvoyé l’affaire au 20 février...



AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre