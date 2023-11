Cour Suprême : Le dispositif sécuritaire renforcé, la BIP sort les gros moyens

Les forces de défense et de sécurité ont envahi très tôt la zone de la cour suprême d'où se tiendra l'audience en appel introduite par l'agent judiciaire de l'Etat dans l'affaire de la radiation des listes électorale d'Ousmane Sonko.





Ainsi, les éléments de la police et de la gendarmerie ont fini de jalonner la corniche et bien cerner la Cour. C'est un dispositif sécuritaire impressionnant qui a été en place. Les policiers et les gendarmes sécurisent les entrées, qui sont minutieusement filtrées.