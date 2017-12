Sport

Coupe du monde Russie 2018: Aliou CISSE à la quête de défenseurs

Le sélectionneur national serait tenté de convaincre deux franco-sénégalais à rejoindre la tanière



_À quasiment 6 mois de la coupe du monde en Russie 2018, le sélectionneur des lions est en pleine réflexion pour renforcer son équipe. Aliou Cissé fera une tournée internationale pour tenter de convaincre les internationaux espoirs français, d'origine sénégalaise, Ferland Mendy et Issa Diop.







Même si le Sénégal a déjà un effectif très fourni, Aliou Cissé n’a pas fini de construire une équipe solide pour faire un bon résultat en Russie. C’est pourquoi le sélectionneur des lions de la Téranga devrait prochainement se rendre en Europe pour superviser le Lyonnais Ferland Mendy et le Toulousain Issa Diop.



Selon le quotidien Record, Cissé pense que l’impact physique de Mendy, seulement âgé de 22 ans, et son intelligence dans le jeu pourrait être un plus considérable pour le Sénégal. Même si les lions ont déjà Saliou Ciss et Adama Mbengue comme potentiel arrières gauches, ils peinent cependant à convaincre les observateurs d’où leurs non-titularisations lors des deux derniers rencontre du Sénégal contre l’Afrique du Sud. Youssouf Sabaly, droitier, avait pris leur place.

