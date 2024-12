Coupe CAF : le match Jaraaf/USM Alger occasionne des blessés et des dégâts matériels (Photos)

Le match entre le Jaraaf et l’USM Alger, comptant pour la 2? journée de la Coupe CAF, a été marqué par des violences entre les supporters des deux équipes à la fin de la rencontre. Ces affrontements ont provoqué plusieurs blessés et causés d’importants dégâts matériels dans le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, notamment des chaises arrachées et saccagées.

Ces scènes indignes ont surpris de nombreux observateurs du football africain, qui ne s’attendaient certainement pas à de tels comportements.