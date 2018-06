Corruption dans l'attribution des JO de Rio: Pelé et Lula "lavent à grande eau" Lamine Diack

Pelé faisait partie d’une délégation brésilienne qui s’est rendue en octobre 2009 à Copenhague pour défendre la candidature du Brésil. « Je n’ai jamais eu de conversation dans laquelle l’ont parlé de paiement illicite. Je me souviens qu’il était Sénégalais et qu’il était passionné par le Brésil, le football et Pelé », a déclaré l’icône du football brésilien. « Je n’ai jamais eu de contact avec eux ou leurs familles », a-t-il ajouté.



L’ancien président brésilien, Luiz Inacio Lulz Da Silva qui faisait partie également partie de cette délégation à Copenhague, a témoigné dans sa cellule de Curitiba où il purge une peine de 12 ans de prison, dans une affaire de corruption séparée. « Je n’ai jamais entendu parler de négociations illégales et je regrette qu’une plainte ait été déposée. »



Interrogé sur le soutien de l’Afrique au Brésil pour l’obtention des JO-2016 ? Lula a laissé entendre que le choix est naturel: « J’ai affirmé que durant mon règne, j’ai voyagé 34 fois en Afrique, visité 29 pays et ouvert 19 ambassades en Afrique. Donc nous avons une relation saine avec les Africains. »