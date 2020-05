Coronavirus au Sénégal : 91 nouveaux cas positifs

Sur 901 prélèvements réalisés, 91 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus. Soit un taux de positivité de 10,09%. C'est ce qui ressort du point sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 au Sénégal du ministère de la Santé et de l'Action sociale, ce vendredi 1er mai.



En effet, lors du point de la situation du jour sur cette pandémie, la Directrice générale de la santé publique, Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye a rendu publics les résultats des examens virologiques. Selon la présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), sur 901 tests effectués, 91 sont revenus positifs.



3 cas communautaires à Castor, Darou Minam et Saint-Louis



Parmi ces nouveaux patients détectés, 88 cas sont des contacts suivis par les services du ministère. Les 3 autres sont issus de la transmission communautaire. Ces cas sont identifiés à Castor (1), Darou Minam (1) et Saint-Louis (1).

Par ailleurs, le communiqué numéro 61 rendu public a informé que 22 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs donc guéris.



2 cas graves en réanimation



La Directrice générale de la santé publique de signaler toujours la présence des 2 cas dans les services de réanimation respectivement de l’hôpital Fann et de l’hôpital Principal de Dakar où ils sont pris en charge depuis quelques jours.

Ainsi, renseigne Marie Khémesse Ngom Ndiaye, l’état de santé des malades hospitalisés est stable.



Le Sénégal franchit la barre des 1000 cas



Le pays a depuis le début de cette pandémie de Covid-19, enregistré, 1024 cas. La courbe est ascendante. Ce sont 356 personnes guéries, 9 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 658 patients suivis dans les hôpitaux.



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale demande aux populations de respecter les mesures de protection individuelle et collective.