Coronavirus au Sénégal : 35 nouveaux cas positifs

35 nouvelles personnes testées positives au coronavirus ! C'est le plus grand nombre de cas déclaré avec le virus jusque-là, depuis l'avènement de cette pandémie au Sénégal.

Directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies, Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye a indiqué que 466 tests ont été effectués pour obtenir ces résultats virologiques.

De plus, le communiqué numéro 51 du ministère de la Santé et de l'Action a révélé qu'il s'agit de 34 cas contacts suivis par les services du ministère et 1 cas issu de la transmission communautaire provenant de Niary Tally (Dakar).

1 cas communautaire à Niary Tally

Présidant le point sur la situation du coronavirus au Sénégal, de ce mardi 21 avril, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a renseigné que 7 patients hospitalisés ont été contrôles négatifs. Ce faisant, ils pourront rentrer chez eux dans la journée.

La Directrice générale de la Santé publique de déclarer que l'état de santé des malades hospitalisés est stable. Tout en soutenant qu'aucun cas grave n'a été signalé.

Au Sénégal, 412 cas ont été enregistrés positifs au total. Ils 242 sont guéris, 5 décès, 1 évacué et encore 164 patients sous traitement dans les hôpitaux.

Pour conclure, le ministère de la Santé exhorte les populations au respect strict aux mesures de protection individuelle et collective.