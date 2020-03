Coronavirus: Trump interdit aux Européens d’entrer aux Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi la suspension pour trente jours de l’entrée aux Etats-Unis de tout étranger ayant séjourné en Europe afin d’endiguer la pandémie de nouveau coronavirus, déclenchant une nouvelle tempête sur les marchés.

« J’ai décidé de prendre des actions fortes mais nécessaires pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains », a annoncé M. Trump lors d’une allocution solennelle – par moments confuse – depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche.

« Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, je vais suspendre tous les voyages en provenance d’Europe vers les Etats-Unis pour les 30 prochains jours », a-t-il ajouté, déplorant que l’Union européenne n’ait pas pris « les mêmes précautions ».

Cette mesure, qui entrera en vigueur vendredi à minuit heure de Washington (4H00 GMT samedi), ne concernera pas le Royaume-Uni, a précisé le milliardaire républicain. Elle s’appliquera à toute personne ayant séjourné dans l’espace Schengen au cours des 14 jours précédant leur arrivée prévue aux Etats-Unis, à l’exception des Américains et des résidents permanents. Fait sans précédent, le département d’Etat a exhorté dans la foulée les Américains à éviter tout voyage à l’étranger.



Les prix du pétrole chutaient de plus de 6% jeudi matin en Asie après le discours du président américain, et les Bourses de Tokyo et de Hong Kong dégringolaient elles aussi lourdement.



– « Virus étranger » –



Au cours de son allocution de dix minutes, le président de la première puissance mondiale a par ailleurs qualifié le nouveau coronavirus de « virus étranger ». Il y a quelques jours, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait provoqué une polémique, et l’ire de Pékin, en parlant lui de « virus de Wuhan ».