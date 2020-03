Coronavirus : Deux nouveaux cas confirmés à Dakar, mercredij;

L’Institut Pasteur de Dakar a notifié aux autorités sanitaires sénégalaises, mercredi 4 mars 2020 à 15h 25, deux nouveaux cas de patients positifs au Coronavirus (Covid 19). Ce qui porte le nombre de patients contaminés au Coronavirus à 4 au Sénégal.

Selon un communiqué du Ministère de la Santé, le premier cas des deux nouveaux cas, est une femme de 68 ans résidant en France et épouse du patient de 80 ans, testé positif la veille, le 3 mars, et arrivée au Sénégal avec son conjoint le 29 février.

Le second cas est une patiente ressortissante anglaise de 33 ans venue de Londres et arrivée à Dakar le 24 février 2020.

Selon le document du Ministère de la Santé, les deux patients ont été transférés au service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann, et « leur état clinique est stable ».

Concernant les deux premiers patients déclarés positifs, les 2 et 3 mars, « sont actuellement suivis à Fann et leur état clinique évolue favorablement ».