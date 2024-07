Coopérative d'habitat : Le directeur de la CDC compte accompagner l'État

Lors du Conseil des ministres du jeudi 18 juillet 2024, le chef de l'État avait insisté sur la nécessité de promouvoir et de soutenir les coopératives d'habitat afin d'améliorer la production de logements abordables par la mise à contribution des bailleurs publics et des fonds dédiés à l'habitat social ainsi qu'une meilleure implication de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), de la Banque de l'habitat du Sénégal (BHS) et d'autres établissements financiers.

En réponse, la Direction générale de la CDC dit prendre bonne note de cette nouvelle orientation présidentielle. Son directeur général s'engage à mettre en œuvre "tous les moyens à sa disposition pour accompagner l'État dans sa ferme volonté de doter le maximum de Sénégalais de logements décents, accessibles et de qualité. Pour ce faire, la CDC mettra à contribution son laboratoire d'analyses de matériaux de construction, ses filiales, notamment celles qui exercent dans le secteur de l'immobilier et des BTP, mais aussi ses partenaires techniques et financiers", lit-on dans un communiqué de la CDC.