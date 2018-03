Politique

Coopération: Macky SALL satisfait de la visite de son homologue turc

Le président de la République, Macky Sall, s’est réjoui vendredi de la visite que vient d’effectuer au Sénégal son homologue turc, assurant partager avec Recep Tayyip Erdogan l’objectif commun de renforcer le partenariat sénégalo-turc.



"Je remercie mon homologue Recep Tayyip_Erdogan pour sa visite au Sénégal. Nous partageons un objectif commun : renforcer le partenariat entre nos deux pays", écrit le président Sall sur twitter.



Les relations entre le Sénégal et la Turquie sont "anciennes et riches d’un cadre juridique fort de 28 accords désormais", ajoute-t-il, en allusion aux retombées de la visite de son homologue.



Selon des quotidiens sénégalais, à l’occasion de cette visite, plusieurs accords ont été signés par les deux pays, dans le domaine du tourisme et des chemins de fer notamment, sans compter une "lettre d’intention sur les hydrocarbures".



Ils soulignent de même que les échanges commerciaux entre les deux pays pourraient passer de 133 milliards de francs CFA, soit 250 millions de dollars actuellement, à "215 milliards de FCFA dans les prochaines années", les présidents ayant affirmé leur volonté de travailler dans ce sens.



Le président turc a quitté Dakar vendredi en fin de matinée, après une visite officielle de 72 heures au Sénégal où il était arrivé mercredi dans la soirée. Il a eu jeudi matin un long entretien avec son homologue sénégalais.



Les deux chefs d’Etats ont également présidé un forum d’affaires sénégalo-turc et visité des chantiers en construction à Diamniadio, la ’’nouvelle ville’’ en construction à la sortie de Dakar, pour désengorger la capitale.

AAD Senxibar

