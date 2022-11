Dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la France, le ministres des sports a pris part à la cérémonie de signature de convention entre l'Agence Française de Développement (AFD) et le Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, ce vendredi 04 novembre 2022 au Musée des civilisations noires.



Cette convention qui met l'accent sur la réhabilitation et la mise aux normes internationales des infrastructures sportives en perspectives des JOJ Dakar2026, conforte la solidité de la coopération entre le Sénégal et la France dans le domaine du sport.



L'AFD met ainsi, à la disposition du Sénégal, ses ressources et l'expertise de ses équipes pour réussir l'organisation de JOJ Dakar 2026.

En sus des retombées économiques, cet évènement sportif est un vivier important de détection de talents. Il favorise également l'émergence d'un écosystème sportif durable et créateur d'emplois.



