Contribution: Les futurs candidats à décourager à tout prix

Décidément, c’est le sort qui s’acharne contre Pape Diop, l’ancien Maire de Dakar, ancien président de l’Assemblée nationale et ancien président du Sénat… La mayonnaise ne prend pas en dépit des efforts qu’il déploie pour exister sur la scène politique. Sa dernière sortie dans les colonnes des journaux visait à expliquer que les reproches adressés à Khalifa Sall et qui valent un séjour carcéral au maire de Dakar peuvent également lui être adressés. Rien à faire, personne n’y a même prêté attention. Raison de plus pour le supplier à genoux de ne pas se présenter à la prochaine présidentielle. On risquerait de mourir d’ennui durant son temps d’antenne… S’il peut nous épargner ce supplice, la Nation le lui revaudra un jour !



En novembre 2012, lorsqu’il quitte le PDS et prend date pour annoncer en grandes pompes la naissance de Bok Gis-Gis, son parti, c’est le début de la traque des biens mal acquis. Ça tombe pile au moment même où Karim Wade est convoqué à la gendarmerie. Wade fils entraîne de ce fait tous les reporters, cameramen et photographes intrépides dans son sillage, lesquels l’ont attendu jusqu’à trois heures du matin pour savoir quelle bouille il ferait à la sortie d’interrogatoire. Pire, ou mieux, devant les locaux de la brigade de Colobane, à cette heure où les honnêtes gens dorment à poings fermés derrière leur bourgeoise, il y a à l’accueil tout le gratin des suspects d’enrichissement sans cause, et les derniers fidèles de la base qui se demandent à quel moment les accusations de recel vont leur tomber sur le pif. « Takh ci riip », c’était à la mode…



Résultat, l’annonce du nouveau parti du dernier président du Sénat a quelque chose du pétard mouillé qui peine à figurer à la « Une » des journaux. La cérémonie d’annonce est sauvée de justesse par la présence incongrue d’Alioune Badara Cissé, qui venait d’être viré par Sa Rondeur Macky. L’éphémère ministre des Affaires étrangères était donc là, venu distribuer des sentences philosophiques devant les nouveaux pauvres. Et par la même occasion, il vola la vedette au tout nouveau chef de parti avec un sans-gêne bien de chez nous. Abécé, comme on l’appelle, pour faire le buzz, n’a pas trouvé meilleure occasion que de poser à côté de Pape Diop, l’ennemi juré de Sa Rondeur Macky Quatre. C’était peut-être une façon comme une autre de rappeler de penser à lui fortement pour la présidence du Conseil économique, social et de l’environnement, laquelle fait alors l’objet d’âpres marchandages tandis que les jeteurs de sorts multiplient les alchimies pour le bonheur de leurs poulains, pardon, clients…



SORTI DE LA MANCHE

DU PRESTIDIGITATEUR WADE



Pour revenir à ce malheureux Pape Diop, qu’on oublie si vite, il devrait peut-être arrêter les ablutions au « bayré » qu’il doit payer au prix fort depuis tout ce temps. Il a eu déjà beaucoup de mal à passer pour le patron des libéraux de Dakar, en 2001. Pas grand monde sait alors que ce comptable court sur pattes à l’allure trop ordinaire que l’on dit immensément fortuné est militant du Pds depuis …1974. Jusqu’à ce jour, on se demande encore s’il s’appelle vraiment Moustapha ou pas. Y a des gens comme ça, ils ont une bouille qui ne dit rien qui vaille à l’opinion. Peut-être qu’un peu moins de teinture sur sa tignasse qu’on devine poivre-sel au naturel lui donnerait un air plus honnête…



En 2001, lorsque le Père Wade le sort de sa manche de prestidigitateur pour en faire la tête de file du Pds dans le dessein de conquérir Dakar, c’est à peine si les vieux briscards de la politique ne se sont pas tordus de rire. Il a fallu que l’on sévisse énergiquement pour que Farba Senghor, Lamine Bâ, Abdou Fall et une noria de sopistes exaltés par le wadisme triomphant s’écrasent pour laisser passer Pape Diop vers les sommets. D’abord la Mairie de Dakar, à laquelle il ajoutera la présidence de l’Assemblée nationale lorsque Youssou Diagne s’en fera virer pour cause de mauvaise éducation. Pape (ou Moustapha, c’est selon) Diop restera le dauphin constitutionnel tout ce temps. Même lorsque Macky Sall deviendra entretemps président de l’Assemblée nationale, pour qu’il ne se prenne pas pour le futur président de la République, le Père Wade-Man-Chauve crée le Sénat et y installe Pape Diop avec le statut, toujours et encore, de dauphin constitutionnel. Cela n’empêchera pas les Sénégalais de penser haut et fort que le seul dauphin qui tienne, c’est …Karim Wade. Ça lui coûtera la Mairie de Dakar à laquelle il tient pourtant comme à la prunelle de ses yeux. Les Dakarois, en faisant tomber Pape Diop, votent surtout contre la dynastie rampante des Wade, alors que jamais une ville sénégalaise n’a été autant chouchoutée. C’est surtout Karim Wade qu’ils voient derrière le sourire forcé de campagne du maire de Dakar déchu en 2009.



Lorsque la coalition Bok Gis-Gis prend son élan, pour les législatives de 2012, sa campagne plombe l’ambiance de la troupe. Seul Wade colore le tableau en l’accusant de sacrifices d’albinos. Même ça ne le rendra pas plus pétulant. Quelques mois plus tard, le procureur spécial si vigilant oubliera même de l’accuser d’enrichissement illicite dans la traque aux biens mal acquis, alors que tout le monde semblait suspect. Manque de bol ou chance de cocu ?



On a failli oublier le rare instant où ce brave Monsieur Pape Diop manque de défrayer la chronique de justesse : quand sa deuxième épouse est venue le trouver au siège de son parti pour lui reprocher publiquement, dans un langage coloré, d’avoir déserté le domicile conjugal. Ah, il y a aussi le cas de la notaire décédée à propos de laquelle on ne sait pas s’ils étaient mariés ou pas. Mais même ça, ça n’a pas fait la « Une » des tabloïds peoples… Ah, si ça avait été un autre !



Le drame de Pape Diop, au fond, c’est qu’il n’existe pas vraiment. Y a un truc…