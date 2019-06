Contre l’indiscipline et l’incivisme au Sénégal: les gradés de l’armée proposent le service militaire obligatoire

C’était dans le cadre d’un diner-débat organisé samedi dernier à Dakar par les anciens élèves sénégalais de l’école spéciale militaire saint-Cyr, sur le thème : «Civisme développement et sécurité: quelles solutions pragmatiques?» Le service militaire universel après le Baccalauréat durant les 3 mois pour tous les bacheliers du Sénégal et 2 ans de service civique universel pour les titulaires de Licence et de Master sont considérés comme solutions pour lutter contre l'indiscipline et l'incivisme dans ce pays.