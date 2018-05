Consommation: Vers la hausse des prix de l’huile, du lait, des légumes, des boissons non alcoolisées…

L’Unacois exige un audit technique de la production du sucre



Sur un autre registre, l’Unacois/Jappo est revenue sur la problématique de la commercialisation de sucre. Indignés, les opérateurs économiques regroupés au sein de l’Unacois/Jappo chargent l’Etat. Ils accusent Macky Sall et son régime de favoriser et de protéger la Compagnie sucrière sénégalaise (Css) en violation des traités de la Cedeao. Outrés de la gestion étatique du marché du sucre, ils demandent l’audit de la production de la Css qui détient le monopole. «Aujourd’hui, on ne sait pas qui a le droit d’importer et qui ne l’a pas. Qui peut importer, quelle quantité importée et à quelle période ? Donc, nous exigeons que l’Etat engage un audit technique de la production de sucre au Sénégal», demande le Directeur exécutif de l’Unacois/Jappo. Depuis 1972, Ousmane Sy Ndiaye fait savoir que personne, ni du côté de l’Etat ou du secteur privé, ne peut dire quelle est la capacité réelle de production de la Css. M. Ndiaye fustige le manque de transparence sur les réelles capacités de production de la Css à répondre aux besoins du marché national. Ousmane Sy Ndiaye : «S’il est avéré que la Css a les moyens logistiques et techniques et une capacité de production qui peut satisfaire la demande, on renoncera à l’importation. Par contre, que l’industriel ne soit pas capable de couvrir la demande du marché, alors qu’il a le monopole de la production à hauteur de 80 000 ou 100 000 tonnes, et qu’on veut lui accorder l’exclusivité d’importer le gap, ça cause problème.» M. Ndiaye prévient qu’ils n’accepteront pas que la Css détienne les monopoles de la production et de l’importation du sucre. Ils demandent ainsi à l’Etat d’être neutre dans le jeu de la concurrence. Puisque, d’après eux, l’Etat ne peut pas s’immiscer dans le fonctionnement du marché de l’importation du sucre en protégeant la Css. «Ce que nous attendons de l’Etat, c’est de garantir une concurrence saine entre les différents acteurs du marché et de veiller à l’application de la loi. Mais, il n’appartient pas à l’Etat de prendre parti pour un industriel ou un commerçant», dénoncent les membres de l’Unacois. Non sans préciser qu’ils ne demandent pas de faveurs ni d’avantages particuliers. «Nous demandons simplement à l’Etat d’opérer une posture de neutralité dans le jeu de la concurrence et de faire en sorte que tous les acteurs concernés soient à égale distance de la réglementation et de la loi», dit-il.



IGFM