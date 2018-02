Conférence publique: Le sévère réquisitoire de ABC

A l’occasion de la conférence publique organisée par le mouvement «ABC j’aime» en référence aux initiales du nom de Me Alioune Badara Cissé, Médiateur de la république, ce dernier a passé en revue, sans langue de bois, les multiples entraves à l’expression de la démocratie dans notre pays. En première ligne figure : Les problèmes rencontrés lors de la délivrance des cartes d’identité biométriques de la Cedeao avant les dernières élections législatives.



«Nous avons assisté aux énormes difficultés lors des élections législatives du mois de juillet dernier dans la délivrance des cartes d’identité et des cartes d’électeurs. C’est tout simplement inadmissible dans un pays qui se veut pays de droit. J’espère qu’un remède y sera apportée avant la prochaine élection présidentielle», a d’emblée indiqué le médiateur de la République qui, poursuivant, est revenu sur les conséquences de ce problème. «La vitrine démocratique du Sénégal s’est sentie craquelée. A cette même période, j’étais en mission à Ouagadougou et plusieurs Unes de plusieurs journaux titraient sur le Sénégal et s’étonnaient du niveau dégradé de notre image démocratique. Nous avons eu mal, nous l’avons bien caché. Nous avons pris l’avion et nous sommes rentrés alors que d’habitude, c’est des interpellations multiples sur : comment faire ceci ou comment faire cela. Mais, nous ne sommes plus un modèle. Et, c’est une chose qu’il nous faut dire et qu’il nous faut dénoncer», fulmine l’ancien ministre des Affaires étrangères.



LA MARCHE, CONSTITUTIONNELLEMENT AUTORISEE



A peine cette parenthèse fermée, qu’une autre est ouverte et porte sur l’interdiction des marches dans notre pays. «La marche est soumise à une déclaration préalable, l’organisateur, l’itinéraire, l’heure de démarrage et l’heure d’arrêt. Nous avons constaté que s’il n’y a pas assez de policiers pour encadrer les marches, il y en a toujours assez, sinon beaucoup trop pour les casser, parce que l’arrêté lapidaire du Préfet disant que pour des raisons de sécurité, d’insuffisance de forces de l’ordre, je ne suis pas en mesure d’autoriser la marche. Il ne s’agit pas d’autoriser, la marche est autorisée d’office, constitutionnellement autorisée. Il faut tout simplement une déclaration préalable dans des délais acceptables pour permettre à l’autorité administrative de se préparer en conséquence. Ce n’est pas au gré du seigneur que les marches sont autorisées ou interdites. C’est clair net et précis», martèle le médiateur de la République.



GIFLE DU POLICIER



L’écart de comportement du policier qui a administré une gifle retentissante à un citoyen en pleine rue à Ziguinchor n’a pas été passé sous silence par Me Alioune Badara Cissé, même si le fautif a été relevé pour purger une sanction disciplinaire. «S’ils (les policiers) le font en public, je me demande bien ce qui va se passer lorsque vous êtes avec eux en gros nombre, entre quatre murs du vendredi au lundi. Quel avocat sera sur place pour vous défendre ? Qu’avez-vous pour dire non à ces éléments de tortures … ? Combien sont-ils à le perpétrer sans avoir jamais été pris ou filmés aux fins de pouvoir être sanctionnés. Combien sont-ils à l’avoir fait au vu et au su de leurs chefs qui n’ont rien pu faire que de les protéger ou de les couvrir » ?



LE CAS DE LA FRAUDE AU BAC…



Droit dans ses bottes, Me Alioune Badara Cissé a également déploré la fraude enregistrée l’année dernière au baccalauréat. «Nous avons assisté l’année dernière, à la suite de préparations âpres et longues de jeunes candidats au baccalauréat, sacrifiés par l’incurie de ceux qui sont censés organiser ce diplôme majeur. On nous apprend qu’il y a eu, il y a quelques jours certains d’entre les inculpés une ordonnance de non lieu. Cette situation d’impunité qui d’abord pouvait être rampante, mais qui aujourd’hui devient une réalité, fait que certains parmi nous pensent que ce sont des citoyens à part entière et que d’autres pensent que ce sont des citoyens entièrement à part», lance amer le Médiateur de la République. Par ailleurs, l’ancien ministre a été interpellé sur la gestion du pétrole et du gaz. Une compétence qui, à l’en croire ne relève pas de son champ d’action. Toutefois, lors d’une tournée dans les zones aurifères de Tamba et de Kédougou, il a, après avoir rencontré les populations, sensibilisé les autorités administratives sur la posture à prendre afin de permettre aux autochtones de béné- ficier des retombées de ces gisements sur lesquels, «ils marchent et dorment», dit-il.



OBSERVATEUR DU DIALOGUE POLITIQUE



«Je ne peux qu’observer et prier pour que la raison prenne le dessus sur les intérêts partisans et qu’au dessus de chacun d’entre nous, trône l’intérêt majeur d’un Sénégal meilleur», préconise-t-il. En outre, à l’approche de l’élection présidentielle et des municipales de 2019, le médiateur de la République rappelle que l’on va assister à des agitations sur le plan des discours, des agressions verbales en passant par les sacrifices humains. «Toutes sortes de pratiques rien que, parce que quelqu’un vous a fait dire, sur la foi des vaudous, vous allez être le prochain président de la République ou le prochain maire de la ville de Saint Louis. Il faut arrêter. Ceux à qui on a confié le pouvoir doivent savoir qu’ils rendront compte demain», fait-il remarquer, d’autant plus que le dernier mot revient aux électeurs qui se présenteront seuls dans l’isoloir. L’avocat n’a pas manqué de dénoncer l’absence de «tendresse de courtoisie» dans les débats entre les hommes politiques qui, en dépit de cette animosité de façade, finissent par se retrouver autour «d’une bière bien fraîche» ou à la «dibiterie» pour discuter, d’autres chose ou pour quémander du transport. Une démarche à bannir par les jeunes du mouvement «ABC j’aime», par la formation de l’esprit citoyen, a-t-il invité.