Conditions de détention: Le nouveau visage de la prison de Rebeuss Les détenus de la Maison d’arrêt de Rebeuss (Mar) et du quartier des femmes de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Fatick peuvent avoir le sourire large.





Et pour cause, le Colonel Jean Bertrand Bocandé, Directeur de l’Administration pénitentiaire a réceptionné le vendredi 08 juin 2018 les travaux d’extension des parloirs et de la nouvelle cuisine de Rebeuss.

Les parloirs de la Maison d’arrêt de Rebeuss ont également été agrandis. En effet, la capacité d’accueil des visiteurs passe du simple au double, de 15 à 30 personnes.





Quant aux détenues de Fatick, elles vont intégrer le nouveau quartier des femmes d’une capacité de vingt (20 détenues). C’est dire que les détenus auront beaucoup d’espace puisqu’à la date du 13 juin 2018, cette prison ne compte que six (06) pensionnaires femmes.

La Direction de l’administration pénitentiaire espère qu’avec les chantiers en cours à Foundiougne, Sébikotane, Koutal, Mbour et Diourbel, les problèmes récurrents d’hébergement ne seront que de vieux souvenirs à compter du mois de septembre 2018.





AAD Senxibar



