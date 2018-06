Concertation nationale sur le pétrole et le gaz: «Macky SALL a attendu d'avoir vendu notre pétrole pour appeler au dialogue»

La concertation sur la gestion du pétrole et du gaz, prévue aujourd’hui, va se tenir sans l’opposition dite significative. Ousmane Sonko, qui fait partie du camp des absents, considère que Macky sall n’est pas un homme de dialogue et que l’amont du pétrole et du gaz doit être le seul point de discussion, et non l’aval comme le veut le président de la république.



L’opposition dite significative va encore boycotter le président de la République Macky Sall. Ce matin, à l’ouverture du dialogue sur les ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz, le chef de l’Etat ne verra pas une bonne partie des leaders des partis d’opposition. A l’image d’Ousmane Sonko, ils seront nombreux à briller par leur absence au Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio.



Pour le leader de PASTEF, il n’est pas question pour les patriotes de participer à cette concertation initiée par le président de la république. « Le président Macky Sall n’est pas un homme de dialogue ; à chaque fois qu’il est dos au mur, il fait semblant d’appeler les gens pour discuter d’un sujet », a dit le député à l’assemblée nationale. Il motive son refus de se déplacer à Diamniadio par deux raisons. L’ancien agent à la Direction Générale des Impôts etDomaines estime se baser sur une question de forme. D’abord il n’a pas été invité de manière formelle. « On ne m’invite pas à une manifestation par voie de presse et mon parti aussi n’a pas reçu d’invitation. Je pense qu’une organisation sérieuse comme celle que je dirige ne se fait pas inviter de cette manière à ce niveau de débat», dit-il. Ousmane Sonko pense qu’un dialogue se fait à deux. Ensuite, il faut que les concernés acceptent de travailler ensemble à établir les termes de référence, afin de permettre aux uns et autres de donner leur point de vue sur les points à discuter.



Pour le député, ce n’est pas le cas avec ce dialogue appelé par Macky Sall, car il veut discuter de l’aval du pétrole alors que, pour Sonko et ses camarades, le plus important reste l’amont de cette ressource naturelle, de même que les forfaitures qu’il a commises avec ses ministres et son frère. « C’est-à-dire la manière dontils ont bazardé notre pétrole en introduisant des aventuriers comme Frank Timis. Ce sont ces questions qui nous intéressent et sur lesquelles on veut dialoguer », lance le leader des Patriotes.



MASCARADE



Pour lui, le président Macky Sall a attendu d’avoir signé ce qu’il veut, vendu le pétrole à vil prix à des compagnies comme Total, introduit des gens qui ne veulent que se taper des milliards sur le dos des sénégalais et fait valider un accord léonin avec la Mauritanie, pour appeler au dialogue afin de dire aux gens comment il va gérer les ressources financières tirées du pétrole. « Ce n’est pas normal, et ce n’est pas sérieux. Nous n’allons pas faire partie de cette mascarade, parce qu’il cherche des gens pour servir de faire-valoir», a crié Ousmane Sonko. L’ancien de la DGID estime que le Sénégal tirera plus des recettes fiscales que pétrolières. Il ajoute que nous sommes dans un schéma de finances publiques normées avec des principes budgétaires comme celui de l’universalité et de l’unicité de caisse. « Toutes les ressources, qu’elles soient fiscales, para fiscales, forestières, domaniales ou gazières sont centralisées, et le gouvernement fait une répartition qu’il soumet à l’assemblée nationale pour dire ce qu’il prévoit pour chaque secteur de la vie », explique-t-il. Il se demande pourquoi le président n’a pas appelé au dialogue pour d’autres ressources comme le zircon, l’or, les océans qui sont en train d’être pillées avec la complicité de l’Etat.