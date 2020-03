Comprendre la notion d’état d’urgence (Par Papa Makha DIAO Chercheur en droit public)

En cette période d'État d'urgence accompagné de couvre feu sur toute l'étendue du territoire national, le ministre des transports terrestres, Me Oumar Youm, invite tous les usagers et chauffeurs à respecter les mesures prises.Le ministre des transports terrestres rappelle aux chauffeurs et usagers de la route que, " le transport inter-urbain est farouchement interdit en cette période d'État d'urgence".Le ministre Oumar Youm avertit "que personne ne prenne des risques pour essayer de braver l'interdiction de l'autorité".Pour le mesures d'application de ce décret, le ministre d'annoncer une reunion avec le ministre de l'intérieur et les autorités concernées pour harmoniser les mesures à prendre par rapport à l'État d'urgence, avant de rappeler que "ces mesures sont parfaitement adoptées aux circonstances..."