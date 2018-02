Flash actualité - Dernière minute

Commerce: Plus de 26 000 tonnes d'arachides exportées par les opérateurs sénégalais(Officiel)

Plus de 26 000 tonnes d’arachide ont été exportées par les opérateurs sénégalais depuis l’ouverture de la campagne de commercialisation arachidière a annoncé, vendredi à Kaolack, Papa Abdoulaye Seck, ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural.







"A l’heure actuelle, plus de 26 000 tonnes d’arachide ont été déjà exportées par les opérateurs sénégalais principalement vers le marché chinois", a-t-il déclaré à des journalistes à l’issue d’une visite des huileries de Kaolack, une ville du centre du pays.





"Nous allons tout faire pour renforcer et densifier nos exportations en direction de la Chine. Contrairement à ce qui est avancé, le marché chinois reste une destination porteuse pour les graines d’arachide sénégalaise", a expliqué Papa Abdoulaye Seck.





Le gouvernement sénégalais a récemment suspendu la taxe à l’exportation des graines d’arachide afin de faciliter l’accès du marché international aux opérateurs locaux.





La production d’arachide a atteint un niveau record 1, 4 million de tonnes en 2017, d’après les estimations du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural.

AAD Senxibar

