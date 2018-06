Commerce-Infrastructures: Un comité de pilotage sera créé pour la reconstruction du marché Sandaga

"Je vais signer un arrêté ministériel dès aujourd’hui, pour la création d’un comité de pilotage chargé de la reconstruction du marché Sandaga. Le comité va regrouper les commerçants, des techniciens du ministère du Commerce et de l’AGETIP (Agence d’exécution des travaux d’intérêt public), ainsi que l’architecte du président de la République", a-t-il précisé.



Alioune Sarr intervenait à une réunion consacrée à ce projet, en présence du directeur technique de l’AGETIP, du directeur du commerce intérieur, Ousmane Mbaye, des techniciens du ministère du Commerce et de représentants des commerçants du marché Sandaga.



Selon M. Sarr, le comité de pilotage va se réunir tous les mardis, pour pouvoir lui remettre un plan architectural avant la fin du mois en cours.



Il a invité les membres du futur comité de pilotage à être "participatifs et inclusifs", pour recueillir de bonnes propositions auprès des acteurs concernés par la reconstruction du marché.



Les représentants des commerçants se sont réjouis des mesures prises par le ministre du Commerce.



Aussi souhaitent-ils être impliqués "en amont et en aval" de la réhabilitation du marché, en insistant sur la nécessité d’élargir cet espace commercial situé dans le centre-ville de Dakar et ravagé par un incendie en 2013.