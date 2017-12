Economie

Commande publique: L’ARMP annonce un "groupe de travail" pour "une meilleure implication" des entreprises nationales

L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a décidé de mettre en place un "groupe de travail chargé de concevoir et proposer une feuille de route réaliste et un plan d’actions approprié" pour "une meilleure implication" des entreprises nationales et communautaires dans l’exécution de la commande publique, a appris l’APS.



Dans un communiqué rendu public jeudi, l’ARMP souligne que l’objectif est "de parvenir à la mise en place de nouveaux mécanismes réglementaires, favorables à une meilleure participation des entreprises nationales dans la commande publique".



La même source rappelle que la réforme du Code des marchés publics intervenue en 2014 "indique clairement l’engagement du Sénégal de soutenir le développement du secteur privé national et communautaire, notamment la promotion des petites et moyennes entreprises, dans l’exécution de la commande publique".



L’ARMP ajoute que "cette volonté politique a été réaffirmée lors du Conseil des ministres du 20 décembre 2017, à l’occasion duquel le président de la République a bien voulu rappeler la nécessité du renforcement du dialogue permanent entre le gouvernement et le secteur privé pour bâtir une croissance forte, inclusive et durable".



Elle souligne qu’à ce titre, "le chef de l’Etat a recommandé le déploiement de modalités réglementaires innovantes, propices à une meilleure implication des entreprises nationales et communautaires dans l’exécution de la commande publique".



"Eu égard à ces orientations, l’ARMP réaffirme sa disponibilité et son engagement à accompagner le Premier ministre et le gouvernement dans la prise en charge de cette volonté du chef de l’Etat".

AAD Senxibar

