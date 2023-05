Collectivités territoriales : hausse des salaires, l’État intervient

Les travailleurs des collectivités territoriales peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils devraient être à leur tour concernés par la hausse des salaires dans la Fonction publique. Pour obtenir ce résultat ils ont multiplié les mouvements d’humeur.



L’AS informe que le directeur du Trésor, qui leur avait promis une solution, a saisi en ce sens les percepteurs municipaux, receveurs-percepteurs et trésoriers payeurs régionaux à travers une note datée du 5 mai et intitulée «Information sur la mise en œuvre de la revalorisation salariale au niveau des Collectivités territoriales».



«Pour permettre une mise en œuvre harmonisée de la mesure de revalorisation des salaires du personnel des collectivités locales, relevant de la Fonction locales, Monsieur le Premier ministre a demandé l’établissement et la transmission de la liste des agents fonctionnaires et non fonctionnaires par collectivités territoriale, par cadre et par corps pour permettre de satisfaire l’un des points de l’accord signé le 10 mai 2022 avec les partenaires sociaux», rappelle Cheikh Tidiane Diop dans sa note.



Le directeur du Trésor d’ajouter : «En attendant la mise en œuvre des dispositions de cette circulaire, je vous demande, en rapport avec vos ordonnateurs locaux, de veiller au respect scrupuleux des instructions de Monsieur le Premier ministre, préalablement à tut paiement. Vous me rendre compte de toutes difficultés d’application des dispositions de la première circulaire.»



Cette initiative de l’État central est fort appréciée par le coordonnateur de l’intersyndicale des travailleurs des collectivités locales, Sidiya Ndiaye. Cependant, ce dernier, joint par L’AS, espère un dénouement effectif. Il dit : «C’est un début de soulagement pour les travailleurs des collectivités locales. Nous souhaitons maintenant sa mise en œuvre pour la réparation d’une injustice vieille de plusieurs années.»