Coline Fay libérée et expulsée vers la France (Avocat)

Selon Me Khoureïchy Ba, Coline Fay a été libérée et expulsée du Sénégal. Le tout a été fait sans que ses avocats ne soient informés, dénonce Me Ba.

"Coline Fay libérée à la cloche de bois et expulsée du territoire national par arrêté du Ministre de l'Intérieur, ce à l'insu de ses avocats", a écrit Me Khoureïchy Ba.