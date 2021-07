Cité imbécile : Armes blanches, chanvre indien, matériels d’infraction saisis (Photos)

450 gendarmes relevant des unités de la légion de gendarmerie ouest, sous la conduite du commandant Abou Mbengue, ont effectué une vaste opération de sécurisation dans le quartier flottant dit “Cité imbécile” secteur de Hann-Colobane, dans la matinée du samedi 03 juillet 2021.

Au bilan, près de 2071 personnes de diverses nationalités, dont 115 femmes, ont été interpellées. 3 individus ont été arrêtés pour recel; 16 pour détention et port d’armes blanches et 09 pour détention et usage de chanvre indien.



Un lot important de matériels d’effraction et 22 cornets de chanvre indien ont été saisis, en plus de rouleaux de câbles électriques trouvés sur place, et identifiés comme propriété probable du Train express Rapide (Ter) et ou de la Senelec. 4 200 000 Fcfa ont été perçus au titre des amendes forfaitaires, rapporte le communiqué de la gendarmerie.





Selon toujours la gendarmerie, de telles opérations seront poursuivies et étendues dans toutes les zones irrégulièrement occupées où des réseaux mafieux entretiennent des activités illicites, afin de donner une image plus reluisante et sûre de nos villes et quartiers.