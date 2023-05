Cité Mixta : sept lesbiennes surprises en pleine partouze filmée

Sept jeunes filles mineures ont été arrêtées dans un appartement à la Cité Mixta. Elles ont été surprises en train de se livrer à une partie de partouze filmée. D’après Les Échos, qui a révélé cette affaire dans son édition de ce mardi, la vidéo de leurs jeux érotiques est devenue virale.



L’affaire est partie d’un indic de la police. «Un de nos informateurs nous a fait part d’un regroupement inhabituel de jeunes filles dans un appartement de Mixta. Des éléments se sont rendus sur les lieux», confie une source du journal.



Cette dernière ajoute : lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, les filles, nues comme des vers, ont été trouvées en train de se livrer à des jeux sexuels. Après avoir été priées de se rhabiller, elles ont été embarquées pour le commissariat des Parcelles Assainies.



Elles ont été entendues et placées en garde à vue. Mais elles ne passeront pas plus de 24 heures au violon. Dès le lendemain de leur arrestation, en effet, elles ont été relâchées d’après Les Échos. Les mises en cause ont été libérées en présence de leurs parents. Lesquels, souligne le journal, ont été sermonnés en même temps que leurs filles.