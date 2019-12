Circulation de la drogue : « Décroix en sait plus que moi… »selon Cissé Lô

Cissé Lô regrette sa non-convocation par le procureur depuis plus d’un an

Moustapha Cissé Lô a soutenu que « Mamadou Diop Decroix connait bien les narco-trafiquants dans notre pays ». Le président du Parlement de la Cedeao a d’abord réitéré ses propos à propos des cartels haut perchés qui blanchissent de l’argent de la drogue. Mais il dit regretter que depuis plus d’un (1) an « le procureur tarde à le convoquer ».



Decroix nie tout…

Informé des accusations de Cissé Lô portées contre lui, en ce qui concerne la drogue, Mamadou Diop Decroix a minimisé, non sans dégager en touche les allégations du vice-président de l’Assemblée nationale.



Une question orale de Decroix…sur la table de l’Assemblée nationale



Le leader de AJ a rappelé le contexte actuel marqué par les saisies de drogue, et qui l’a obligé à déposer une question orale sur la table du bureau de l’Assemblée nationale, afin qu’une commission d’enquête parlementaire puisse être mise en place dans l’optique d’éclairer la lanterne des Sénégalais.



« Le procureur doit convoquer Cissé Lô pour connaître les narcos de la République… »

Au regard de la gravité de la situation, Decroix estime que le procureur de la République doit donner suite à l’interpellation de Moustapha Cissé Lô, pour l’auditionner et recueillir tout ce qu’il est censé détenir comme informations sur le trafic de drogue et le blanchiment d’argent illicite.