Cinglante réplique de Cissé Lô : "si vous voulez un singe, allez chez Yakham"

La bataille verbale entre les "apéristes" Moustapha Cissé Lô et Yakham Mbaye, reprend de plus belle. Le directeur du quotidien national "Le Soleil", jure ne jamais avoir demandé pardon à son camarade. Un démenti, qui fait sortir le président du parlement de la Cdeao de ses gonds.



"Je n' ai pas le temps de répondre à Yakham. S' il a des documents qui peuvent me discréditer, il peut vous les remettre au lieu de continuer a mentir (...) Posez lui la question suivante : Pourquoi n' a t- il pas publié les documents qu'il a sur moi ? Il faut toujours dire la vérité.



Moi Moustapha Cisse Lô, je suis propre et crédible. Si vous voulez un singe, allez chez Yakham Mbaye au Soleil levant ou à Liberation", martèle le député