Chers concitoyens,

Le Parti de la Vérité pour le Développement PVD/ Jamm Guen Ay vous propose une nouvelle offre politique. Celle-ci ne s'épanouit pas dans cette dynamique pestilentielle majorité vs antimajorite. Une opposition qui vitupere face à une majorité négligente et arrogante.. Elle n'est pas dans ce festival politicien de complots et de combines.

Mais à quoi sert la politique, si elle ne nous ramène pas vers le progrès dans la dignité. Notre cri de cœur : bonne intention, bonne parole, bonne action est le sens de notre combat. C'est le remède pour affronter les problèmes qui nous assaillent au quotidien. Le crédo du PVD Jamm Guen Ay est la Vérité, la Droiture, Transparence. Car il nous faut faire face aux urgences sociales : le chômage endémique des jeunes, un système éducatif au rabais, le manque d'éthique dans la gestion des biens publics, etc.

Par cet appel du Général Cheikh Ahmadou Kara MBACKE, il faut comprendre une charpente de sa vision politique fondée sur les enseignements de Khadim Rassoul.

Il s'agit telle une voix de stentor d'une révolution pacifique pour sauver l'humanité toute entière.

Adhérer au PVD, c'est assainir l'espace politique

Adhérer à la Révolution pacifique c'est replacer l' Afrique dans son orbite.

Cet appel est une osmose de toutes les confessions religieuses, de toutes les ethnies. En somme c'est le devenir du Sénégal et du monde entier.